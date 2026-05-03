Экс-игрок ЦСКА: лимит нужно ужесточить до трех иностранцев на поле

Экс-футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался об ужесточении лимита на легионеров.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Пономарева, лимит нужно ужесточать до трех иностранцев на поле.

- Считаю, что лимит на легионеров должен быть ужесточен еще больше - максимум три иностранца на поле. Мы сейчас нигде не участвуем: ни в Кубках, ни в других международных турнирах.
Зачем нам иностранцы? Надо играть своими ребятами, и тогда на футбольных полях родится больше талантов, - цитирует Пономарева "РИА Новости Спорт".

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ, начиная со следующего сезона. Российские клубы смогут вносить в заявку не более 12 легионеров и выпускать одновременно на поле не больше 7 иностранных футболистов. На данный момент правило действует по формуле "13+8".

