Экс-игрок ЦСКА: лимит нужно ужесточить до трех иностранцев на поле

Зачем нам иностранцы? Надо играть своими ребятами, и тогда на футбольных полях родится больше талантов, - цитирует Пономарева "РИА Новости Спорт"

По словам Пономарева, лимит нужно ужесточать до трех иностранцев на поле.- Считаю, что лимит на легионеров должен быть ужесточен еще больше - максимум три иностранца на поле. Мы сейчас нигде не участвуем: ни в Кубках, ни в других международных турнирах.Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ, начиная со следующего сезона. Российские клубы смогут вносить в заявку не более 12 легионеров и выпускать одновременно на поле не больше 7 иностранных футболистов. На данный момент правило действует по формуле "13+8".