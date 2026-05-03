По информации источника, московский "Локомотив" является фаворитом в борьбе за подписание полузащитника "Сочи" Кирилла Кравцова. Также на игрока претендует "Зенит", но футболист не хочет переходить в петербургский клуб.
В текущем сезоне Кирилл Кравцов провел за сочинцев во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет два забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 1,2 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Источник: "Чемпионат".
Стал известен клуб, который является фаворитом в борьбе за футболиста "Сочи" Кравцова - источник
Стал известен клуб, который летом может подписать полузащитника "Сочи" Кирилла Кравцова.
Фото: ФК "Сочи"