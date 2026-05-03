Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
2 - 0 2 0
Оренбург2 тайм
Акрон
17:00
КраснодарНе начат
Ахмат
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
Перенесён
Уфа
Волга Ул
16:00
СоколНе начат
Факел
18:00
ЕнисейНе начат
Чайка
18:00
ТорпедоНе начат

Стал известен клуб, который является фаворитом в борьбе за футболиста "Сочи" Кравцова - источник

Стал известен клуб, который летом может подписать полузащитника "Сочи" Кирилла Кравцова.
Фото: ФК "Сочи"
По информации источника, московский "Локомотив" является фаворитом в борьбе за подписание полузащитника "Сочи" Кирилла Кравцова. Также на игрока претендует "Зенит", но футболист не хочет переходить в петербургский клуб.

В текущем сезоне Кирилл Кравцов провел за сочинцев во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет два забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 1,2 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Источник: "Чемпионат".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится