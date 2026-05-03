"Мания величия у него огромная". Губерниев поделился мнением о Челестини

Думаю, после этого сезона Челестини больше не будет работать с ЦСКА. Король-то голый оказался, да и не король он вовсе! Разбег на рубль, а удар на копеечку", - сказал Губерниев.
Фабио Челестини возглавил московский ЦСКА летом прошлого года. Действующее трудовое соглашение главного тренера с клубом рассчитано до июня 2027-го. Под руководством швейцарского специалиста "армейцы" провели 40 матчей во всех турнирах, в которых одержали 21 победу, 6 раз сыграли вничью и потрепели 13 поражений.
После зимней паузы в чемпионате команда Челестини выиграла всего в двух матчах из десяти (5 поражений и 3 ничьи).
