Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
3 - 1 3 1
ОренбургЗавершен
Акрон
0 - 0 0 0
Краснодар1 тайм
Ахмат
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
Перенесён
Уфа
Волга Ул
0 - 0 0 0
Сокол2 тайм
Факел
18:00
ЕнисейНе начат
Чайка
18:00
ТорпедоНе начат

"Мания величия у него огромная". Губерниев поделился мнением о Челестини

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА
"Хочу сказать, что фигура Челестини абсолютно переоценена. Он больше года нигде не задерживался, я посмотрел. Мания величия у него огромная чувствуется. Методист он плохой, потому что команду за полтора месяца вообще никак не смог подготовить.

Думаю, после этого сезона Челестини больше не будет работать с ЦСКА. Король-то голый оказался, да и не король он вовсе! Разбег на рубль, а удар на копеечку", - сказал Губерниев.

Фабио Челестини возглавил московский ЦСКА летом прошлого года. Действующее трудовое соглашение главного тренера с клубом рассчитано до июня 2027-го. Под руководством швейцарского специалиста "армейцы" провели 40 матчей во всех турнирах, в которых одержали 21 победу, 6 раз сыграли вничью и потрепели 13 поражений.

После зимней паузы в чемпионате команда Челестини выиграла всего в двух матчах из десяти (5 поражений и 3 ничьи).

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится