"Для меня это не пенальти". Игрок "Динамо" Мх - о матче с "Зенитом"

"Нам было непросто. Часть игры проводили в обороне, но и неплохие подходы у нас тоже были, которые могли реализовать. Возможно, где-то не хватило мастерства.
Что касается пенальти - момент на усмотрение судьи, конечно. Но для меня это не пенальти", - сказал Воронин "Матч ТВ".
Вчера, 18 марта, состоялся матч в рамках Пути регионов Кубка России между махачкалинским "Динамо" и петербургским "Зенитом". Встреча завершилась победой подопечных Сергея Семака со счетом 1:0.
В компенсированное ко второму тайму время арбитр поставил пенальти в ворота "Динамо" за фол Сослана Кагермазова, 11-метровый удар реализовал Джон Дуран.