Футболист "Зенита" отреагировал на слухи о возможном переходе в ЦСКА

- Зимой было много разных разговоров, но я спокойно к этому отношусь – в футболе это всегда есть, и далеко не всему стоит верить и придавать значение. Сейчас для меня главное – приносить максимум пользы "Зениту".
Я рад снова быть в игре и сосредоточен именно на этом. А когда появится конкретика, клуб или мой агент об этом скажут, - приводит слова Караваева "Чемпионат".
В зимнее трансферное окно сообщалось, что ЦСКА интересуется защитником петербургского "Зенита" Вячеславом Каравевым.
Футболист длительное время восстанавливался после повреждения - в текущем сезоне Караваев вышел на поле в одной встрече и не отметился результативными действиями. Защитник является воспитанником ЦСКА, ранее он также выступал за "Дукла" Прага, "Яблонец", пражскую "Спарту" и голландский "Витесс".
С сентября 2019 года Караваев является футболистом сине-бело-голубых. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 2,5 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.