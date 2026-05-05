Экс-игрок ЦСКА прокомментировал отставку Челестини

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался об отставке Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Гришина, отставка Челестини напрашивалась и она встряхнет команду.

- Отставка Челестини напрашивалась. Перед игрой со "Спартаком" это будет встряской.

Команда поняла, что тренера убрали, так что надо играть за себя. Без разницы, кто будет тренером в этом матче, - цитирует Гришина "Чемпионат".

Вчера, 4 мая, ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера красно-синих стал Дмитрий Игдисамов, который ранее работал в молодежной команде, а с 2026 года входит в тренерский штаб основной команды.

В среду, 6 мая, ЦСКА сыграет на выезде с московским "Спартаком" в матче финала Пути регионов Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени. Напомним, что "армейцы" являются действующими обладателями Кубка страны.

