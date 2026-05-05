Экс-игрок "Зенита" высказался о чемпионской гонке РПЛ

"Никому не могу отдать предпочтение в чемпионской гонке. "Зениту" остаётся ждать ошибки "Краснодара", а у "быков" всё в своих руках. Если "Краснодар" выиграет две игры, то становится чемпионом", - сказал Семшов "Чемпионату".
По итогам 28 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 63 набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 62 баллами в своем активе.
Напомним, что по итогам прошлого сезона краснодарцы впервые в истории стали чемпионами Российской Премьер-Лиги, петербуржцы завоевали серебряные медали, а ЦСКА - бронзовые.