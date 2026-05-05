Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Арсенал
22:00
АтлетикоНе начат

Агент Барбоза оценил выступления легионера "Динамо"

Футбольный агент Пауло Барбоза высказался об игре полузащитника "Динамо" Бителло.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Барбозы, Бителло - талантливый футболист, но он далек от своей идеальной формы.

- Будущее Бителло этим летом? Бителло — талантливый игрок, но он далёк от своей лучшей формы.

Неизвестно, как "Динамо" решит поступить с бразильцем этим летом. Сложно делать прогнозы. Этот сезон Бителло играл не очень убедительно, - приводит слова Барбозы Metaratings.

В текущем сезоне Бителло провел за московское "Динамо" во всех турнирах 35 матчей и отметился 6 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего бразильца в 14 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится