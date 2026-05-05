Агент Барбоза оценил выступления легионера "Динамо"

- Будущее Бителло этим летом? Бителло — талантливый игрок, но он далёк от своей лучшей формы.
Неизвестно, как "Динамо" решит поступить с бразильцем этим летом. Сложно делать прогнозы. Этот сезон Бителло играл не очень убедительно, - приводит слова Барбозы Metaratings.
В текущем сезоне Бителло провел за московское "Динамо" во всех турнирах 35 матчей и отметился 6 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего бразильца в 14 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года.