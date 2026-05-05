ЭСК рассмотрит отменный гол Кордобы в матче против "Акрона"

ЭСК РФС рассмотрит эпизод с отменой гола форварда "Краснодара" Джона Кордобы в 28-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
Экспертно-судейская комиссия проведет анализ эпизода, произошедшего в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги между командами "Акрон" и "Краснодар". Главный судья Евгений Буланов на 53-й минуте игры отменил гол, забитый нападающим краснодарцев Джоном Кордобой. Об этом информирует "Чемпионат" со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Встреча состоялась в минувшее воскресенье, 3 мая, и прошла на стадионе "Солидарность Самара Арена". Поединок завершился минимальной победой "быков" со счетом 1:0.

