Пономарев: Мойзес прав. Он понял, что Челестини - слабый тренер

Бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал ситуацию с защитником "армейцев" Мойзесом.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мойзес прав. В команде страшный бардак, командной игры нет. В какой-то степени с Мойзесом я согласен. У него душа за команду болит. Он же больше всех на команду работает на поле. Мойзес понял, что Челестини — это слабый тренер.

Но дело в том, что футболисту недопустимо говорить такие вещи, нужно молчать. Если бы он был играющим тренером, то можно было это озвучить, но он просто футболист", - сказал Пономарев.

Вчера, 20 марта, генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев подствердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что защитник Мойзес отстранен от основного состава команды из-за конфликта с главным тренером Фабио Челестини.

Напомним, после рестарта сезона после зимней паузы "армейцы" потерпели три поражения в чемпионате подряд. В Российской Премьер-Лиге красно-синие не побежадют с ноября прошлого года.

31-летний Мойзес защищает цвета ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне бразилец принял участие в 27 матчах за российский клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами и тремя результативными передачами на партнеров.

Источник: "Советский спорт"

