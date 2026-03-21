Пономарев: Мойзес прав. Он понял, что Челестини - слабый тренер

"Мойзес прав. В команде страшный бардак, командной игры нет. В какой-то степени с Мойзесом я согласен. У него душа за команду болит. Он же больше всех на команду работает на поле. Мойзес понял, что Челестини — это слабый тренер.
Но дело в том, что футболисту недопустимо говорить такие вещи, нужно молчать. Если бы он был играющим тренером, то можно было это озвучить, но он просто футболист", - сказал Пономарев.
Вчера, 20 марта, генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев подствердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что защитник Мойзес отстранен от основного состава команды из-за конфликта с главным тренером Фабио Челестини.
Напомним, после рестарта сезона после зимней паузы "армейцы" потерпели три поражения в чемпионате подряд. В Российской Премьер-Лиге красно-синие не побежадют с ноября прошлого года.
31-летний Мойзес защищает цвета ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне бразилец принял участие в 27 матчах за российский клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами и тремя результативными передачами на партнеров.
Источник: "Советский спорт"