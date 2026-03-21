Генич: Мойзес вышел против "Краснодара" не играть

"Мойзеса здесь тоже не надо обелять. Потому что ты лидер, понятно, Акинфеев выступил там с речью: "Можно критиковать даже меня, цензурно, нецензурно".
Но Мойзес вышел против "Краснодара" не играть. Он опять вышел выяснять отношения с Кордобой", - сказал Генич в эфире "Матч ТВ".
17 марта состоялся ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между "Краснодаром" и московским ЦСКА. Подопечные Мурада Мусаева одержали победу со счетом 4:0. Мойзес получил красную карточку на 64-й минуте встречи.
Позже появилась информация, что защитник отстранен от тренировок с командой из-за конфликта с главным тренером Фабио Челестини.