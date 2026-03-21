Масалитин ответил, сможет ли ЦСКА победить "Динамо" Мх

"Это тяжело сказать, потому что мы не находимся внутри и не знаем, в каком состоянии команда. Будем надеяться, что все-таки этот разговор и нарыв, которые произошли, пойдут ЦСКА на пользу.
Хотелось бы, чтобы ЦСКА показал хорошую игру и добился победы - это самое главное", - сказал Масалитин "Матч ТВ".
Сегодня, 21 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и махачкалинским "Динамо". Встреча пройдет на "ВЭБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.