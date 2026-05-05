Как утверждает источник, московские ЦСКА и "Локомотив" обсуждали возможный переход главного тренера Михаила Галактионова.
Сообщается, клубы рассматривают такое развитие событий, а один из руководителей "железнодорожников" в частном разговоре заявил, что данный вопрос уже решен.
Напомним, вчера, 4 мая, "армейцы" объявили о расторжении контракта с Фабио Челестини, который возглавлял команду с лета прошлого года. Исполняющим обязанности главного тренера стал 39-летний Дмитрий Игдисамов.
Источник: "СЭ"
"Локомотив" и ЦСКА обсуждают переход Галактионова - "СЭ"
Михаил Галактионов может сменить клубную прописку.
