"Локомотив" и ЦСКА обсуждают переход Галактионова - "СЭ"

Михаил Галактионов может сменить клубную прописку.
Как утверждает источник, московские ЦСКА и "Локомотив" обсуждали возможный переход главного тренера Михаила Галактионова.

Сообщается, клубы рассматривают такое развитие событий, а один из руководителей "железнодорожников" в частном разговоре заявил, что данный вопрос уже решен.

Напомним, вчера, 4 мая, "армейцы" объявили о расторжении контракта с Фабио Челестини, который возглавлял команду с лета прошлого года. Исполняющим обязанности главного тренера стал 39-летний Дмитрий Игдисамов.

Источник: "СЭ"

