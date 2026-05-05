Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Арсенал
22:00
АтлетикоНе начат

ЦСКА проявляет интерес к бывшему тренеру "Динамо" - источник

Бывший главный тренер московского "Динамо" может вернуться в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
По данным источника, ЦСКА, находящийся в поиске нового главного тренера, вышел на представителей Сандро Шварца.

Сообщается, что по политическим причинам приоритет немецкого специалиста — работа на родине, однако и возвращение в Россию нынешним летом исключать нельзя.

Напомним, Шварц возглавлял московское "Динамо" с 2020 по 2022 год. Минувшей зимой 47-летний тренер покинул "Нью-Йорк Ред Буллз" и находится без клуба.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится