Вратарь "Зенита" поделился ожиданиями от игры с "Кайратом"

"Для меня это дебют на пресс-конференции. И надеюсь, будет дебют в стартовом составе "Зенита" на "Газпром Арене", пусть и в товарищеском матче.
"Кайрат" — хорошая команда, которая недавно была в Лиге чемпионов, провела матчи с европейскими грандами. Думаю, это хорошая возможность", - сказал Москвичев.
В мартовскую международную паузу "Зенит" проведет товарищеский матч с казахстанским "Кайратом". Встреча состоится в эту субботу, 28 марта, в Санкт-Петербурге. Игра пройдет на стадионе "Газпром Арена" и начнется в 19:00 по петербургскому времени.
Богдан Москвичев - воспитанник "Зенита". За основную команду сине-бело-голубых 21-летний вратарь не провел ни одной официальной встречи, однако выходил в стартовом составе на Зимнем Кубке РПЛ.
Источник: "Чемпионат"