Сычев: Батраков может повторить путь Хвичи, он готов к переходу в топ-клуб

"Есть ли смысл замахнуться на топ-клуб или для начала лучше оказаться в середняке? Он готов к трансферу в топ-клуб.Вспомните опыт Хвичи Кварацхелии. Он после "Локомотива", "Рубина" и чемпионата Грузии оказался в "Наполи" и "ПСЖ". Батраков запросто может повторить его путь", - сказал Сычев Metaratings.
Алексей Батраков выступает в составе московского "Локомотива" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 35 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.