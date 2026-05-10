Оренбург
1 - 0 1 0
Крылья СоветовЗавершен
Зенит
0 - 1 0 1
Сочи2 тайм
Ахмат
17:15
Динамо МхНе начат
Локомотив
19:30
БалтикаНе начат

Уфа
1 - 0 1 0
РоторЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
Спартак КостромаЗавершен
Нефтехимик
17:30
Волга УлНе начат

Сычев: Батраков может повторить путь Хвичи, он готов к переходу в топ-клуб

Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Сычев высказался об игроке "железнодорожников" Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"
Дмитрий Сычев заявил, что Алексей Батраков готов к переходу в топ-клуб.

"Есть ли смысл замахнуться на топ-клуб или для начала лучше оказаться в середняке? Он готов к трансферу в топ-клуб.
Вспомните опыт Хвичи Кварацхелии. Он после "Локомотива", "Рубина" и чемпионата Грузии оказался в "Наполи" и "ПСЖ". Батраков запросто может повторить его путь", - сказал Сычев Metaratings.

Алексей Батраков выступает в составе московского "Локомотива" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 35 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

