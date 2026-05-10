Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
1 - 0 1 0
Крылья СоветовЗавершен
Зенит
0 - 1 0 1
Сочи2 тайм
Ахмат
17:15
Динамо МхНе начат
Локомотив
19:30
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
1 - 0 1 0
РоторЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
Спартак КостромаЗавершен
Нефтехимик
17:30
Волга УлНе начат

"Оренбург" победил "Крылья Советов" и покинул зону стыковых матчей

"Оренбург" одержал домашнюю победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:0.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Единственный гол в матче забил опорный полузащитник "Оренбурга" Евгений Болотов.

Чемпионат России

29 тур

Гол: Болотов, 23.

"Оренбург": Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Паласиос (Ценов, 75), Муфи, Ду Кейрос, Пуэбла (Голыбин, 61), Болотов, Гюрлюк (Рыбчинский, 61), Томпсон (Савельев, 90+2), Жезус (Гузина, 61).

"Крылья Советов": Песьяков, Рассказов, Божин, Чернов, Печенин, Костанца (Игнатенко, 82), Бабкин (Хубулов, 89), Баньяц (Шуманский, 68), Витюгов (Марин, 68), Рахманович, Олейников (Столбов, 82).

Предупреждения: Муфи, 32, Баньяц, 45+3, Витюгов, 59, Чернов, 67, Костанца, 71, Ведерников, 84.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится