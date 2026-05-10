Единственный гол в матче забил опорный полузащитник "Оренбурга" Евгений Болотов.
Чемпионат России
29 тур
Гол: Болотов, 23.
"Оренбург": Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Паласиос (Ценов, 75), Муфи, Ду Кейрос, Пуэбла (Голыбин, 61), Болотов, Гюрлюк (Рыбчинский, 61), Томпсон (Савельев, 90+2), Жезус (Гузина, 61).
"Крылья Советов": Песьяков, Рассказов, Божин, Чернов, Печенин, Костанца (Игнатенко, 82), Бабкин (Хубулов, 89), Баньяц (Шуманский, 68), Витюгов (Марин, 68), Рахманович, Олейников (Столбов, 82).
Предупреждения: Муфи, 32, Баньяц, 45+3, Витюгов, 59, Чернов, 67, Костанца, 71, Ведерников, 84.
"Оренбург" победил "Крылья Советов" и покинул зону стыковых матчей
"Оренбург" одержал домашнюю победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:0.
