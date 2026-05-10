Как сообщает источник, турецкий клуб требует 20 миллионов евро за трансфер футболиста.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" сделал официальное предложение по переходу игрока.
Фелипе Аугусто выступает в составе "Трабзонспора" с июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб форвард провел 37 матчей и забил 15 голов. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 22-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.
Источник: журналист Экрем Конур
Стало известно, за сколько "Трабзонспор" готов продать своего форварда "Спартаку" - источник
Стало известно, какую сумму хочет получить "Трабзонспор" за продажу своего нападающего Фелипе Аугусто.
