Стало известно, за сколько "Трабзонспор" готов продать своего форварда "Спартаку" - источник

Стало известно, какую сумму хочет получить "Трабзонспор" за продажу своего нападающего Фелипе Аугусто.
Фото: ФК "Трабзонспор"
Как сообщает источник, турецкий клуб требует 20 миллионов евро за трансфер футболиста.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" сделал официальное предложение по переходу игрока.

Фелипе Аугусто выступает в составе "Трабзонспора" с июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб форвард провел 37 матчей и забил 15 голов. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 22-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

Источник: журналист Экрем Конур

