"Нужно прибавлять. Хотелось бы, чтобы он больше забивал и отдавал". Семак - о вингере "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о результативности бразильского нападающего Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"
"Луису Энрике нужно прибавлять, чтобы улучшить свою статистику по голам и передачам. Но дело не только в статистике. Он и в других командах забивал и отдавал немного. Ему нужно время.

Посмотрите, как он играл в последнем матче — был одним из лучших. Если и дальше будет так играть, никаких проблем нет. Он будет помогать в обороне, в создании моментов, а забивать будут другие. Но, конечно, учитывая его потенциал, нам бы хотелось, чтобы он больше забивал и отдавал", - сказал Семак.

Луис Энрике пополнил состав "Зенита" в январе прошлого года, перейдя из "Ботафого". Стороны подписали контракт до конца декабря 2028-го и опцией продления еще на один сезон.

В текущем сезоне 25-летний крайний нападающий провел за сине-бело-голубых 25 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. Всего на счету бразильского вингера 5+6 по системе гол плюс пас в 39 играх.

Источник: "Чемпионат"

