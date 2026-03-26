Ловчев заявил, что не уверен в победе сборной России над Никарагуа и Мали

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился мыслями о матчах сборной России с командами Никарагуа и Мали.
Фото: сборная России
"Уверен, что наша сборная обыграет Никарагуа и Мали? Не уверен. В нашу сборную во всем не особо верю. В тех, кого вызывают, тоже.

Наша команда отстранена уже четыре года, и все это время вызываются новые игроки и нам говорят, что это просмотр. Просмотр к чему?", - сказал Ловчев.

Для участия в мартовских матчах в сборную России тренерский штаб пригласил 31 футболиста. Завтра, 27 марта, российская национальная команда примет в Краснодаре сборную Никарагуа. Игра пройдет на стадионе "Ozon Арена" и начнется в 19:30 по московскому времени.

31 марта подопечные Валерия Карпина встретятся в Санкт-Петербурге с командой Мали. Стартовый свисток на "Газпром Арене" прозвучит в 20:00 по Москве.

Напомним, ранее главный тренер малийцев Том Саинтфит сообщил, что многие основные игроки сборной не прилетят в Россию.

Источник: "Матч ТВ"

