Ловчев заявил, что не уверен в победе сборной России над Никарагуа и Мали

"Уверен, что наша сборная обыграет Никарагуа и Мали? Не уверен. В нашу сборную во всем не особо верю. В тех, кого вызывают, тоже.
Наша команда отстранена уже четыре года, и все это время вызываются новые игроки и нам говорят, что это просмотр. Просмотр к чему?", - сказал Ловчев.
Для участия в мартовских матчах в сборную России тренерский штаб пригласил 31 футболиста. Завтра, 27 марта, российская национальная команда примет в Краснодаре сборную Никарагуа. Игра пройдет на стадионе "Ozon Арена" и начнется в 19:30 по московскому времени.
31 марта подопечные Валерия Карпина встретятся в Санкт-Петербурге с командой Мали. Стартовый свисток на "Газпром Арене" прозвучит в 20:00 по Москве.
Напомним, ранее главный тренер малийцев Том Саинтфит сообщил, что многие основные игроки сборной не прилетят в Россию.
Источник: "Матч ТВ"