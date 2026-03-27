Овчинников назвал голкипера, который станет основным в сборной России

- Сегодня все вратари неплохие, но одинаковые. А у Торопа свой стиль, технически отлично подготовлен. Единственный вратарь в нашем чемпионате, который играет на выходах. Просто не боится — и у него получается.
По игре ногами — в тройке лучших. Я не сомневаюсь, что скоро станет основным вратарем сборной, - цитирует Овчинникова "СЭ".
На счету Владислава Торопа 54 матча в составе ЦСКА во всех турнирах, 38 пропущенных мячей и 27 матчей "на ноль". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего голкипера в 1 миллион евро, контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2030 года. Голкипер выступал за сборные России различных возрастов, но не привлекался к сборам национальной команды.