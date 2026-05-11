"Рад, что такое происходит". Тренер ЦСКА - о стычке Торопа с Жоао Виктором

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал конфликт между защитником Жоао Виктором и голкипером Владиславом Торопом.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я рад, что такие моменты происходят. Они показывают, что футболисты неравнодушны. Хуже тогда, когда этого нет. Все, что было на поле, остается на поле.

В перерыве они пожали друг другу руки. Это тоже дало некий заряд, чтобы перевернуть игру", - сказал Игдисамов.

Напомним, в конце первого тайма матча 29-го тура РПЛ ЦСКА - "Пари НН" (2:1) вспыхнул конфликт между защитником Жоао Виктором и голкипером Владиславом Торопом. Стычку между игроками "армейцев" погасил главный судья Андрей Прокопов.

По окончании встречи пресс-служба красно-синих опубликовала совместную фотографию Виктора и Торопа, на котором партнеры по команде улыбаются и стоят в обнимку.

Источник: "Матч ТВ"

