"Рад, что такое происходит". Тренер ЦСКА - о стычке Торопа с Жоао Виктором

"Я рад, что такие моменты происходят. Они показывают, что футболисты неравнодушны. Хуже тогда, когда этого нет. Все, что было на поле, остается на поле.
В перерыве они пожали друг другу руки. Это тоже дало некий заряд, чтобы перевернуть игру", - сказал Игдисамов.
Напомним, в конце первого тайма матча 29-го тура РПЛ ЦСКА - "Пари НН" (2:1) вспыхнул конфликт между защитником Жоао Виктором и голкипером Владиславом Торопом. Стычку между игроками "армейцев" погасил главный судья Андрей Прокопов.
По окончании встречи пресс-служба красно-синих опубликовала совместную фотографию Виктора и Торопа, на котором партнеры по команде улыбаются и стоят в обнимку.
