По информации источника, сделка по переходу Кевина Андраде в "Зенит" за 3,2 млн евро будет закрыта в ближайшие дни.
Футболист выступает в составе калининградской "Балтики" с января 2024 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 32 матча и забил 1 гол. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость Андраде по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
Игрок "Балтики" переходит в "Зенит" за 3,2 млн евро - источник
Фото: ФК "Балтика"