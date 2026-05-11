"Сидите дома, не надо так команду поддерживать". Вратарь "Пари НН" сорвался на болельщиков после поражения от ЦСКА

Я тут два года жопу рву за эту команду, смотрю на трибуну и вижу эти плакаты. В честь чего? Ребята, сидите дома, не надо так команду поддерживать", - заявил Медведев.
Сегодня, 11 мая, состоялся матч 29-го тура чемпионата России, в котором "Пари НН" принимал дома московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе "Совкомбанк Арена" в Нижнем Новгороде и завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:2. Нижогородцы вели по ходу встерчи и упустили победу в концовке, пропустив на 89-й и 90-й минутах. Таким образом команда с 22 набранными очками осталась на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу.
Отметим, речь идет о плакатах, посвященных бывшему главному тренеру "Пари НН" Алексею Шпилевскому, который был уволен в конце апреля. Его пост в клубе занял Вадим Гаранин.
