Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 3 1 3
РостовЗавершен
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
ЦСКАЗавершен
Спартак
2 - 1 2 1
РубинЗавершен
Динамо
20:00
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен
Урал
2 - 0 2 0
КАМАЗЗавершен
Шинник
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен

"Сидите дома, не надо так команду поддерживать". Вратарь "Пари НН" сорвался на болельщиков после поражения от ЦСКА

Вратарь "Пари НН" Никита Медведев не совладал с эмоциями после поражения от ЦСКА в 29-м туре РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Пари НН"
"В конце матча [появились] эти плакаты, которые вы все видели. Эти болельщики могут нас больше не поддерживать и не болеть. Я такого нигде еще не видел. Команда бьется всю игру, когда увидел это, чуть с ума не сошел. Не надо с такой поддержкой приходить. Пусть лучше приходят два-три человека, которые нас искренне будут поддерживать. А те, кто эти акции устраивают, пусть дома сидят и другую команду поддерживают.

Я тут два года жопу рву за эту команду, смотрю на трибуну и вижу эти плакаты. В честь чего? Ребята, сидите дома, не надо так команду поддерживать", - заявил Медведев.

Сегодня, 11 мая, состоялся матч 29-го тура чемпионата России, в котором "Пари НН" принимал дома московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе "Совкомбанк Арена" в Нижнем Новгороде и завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:2. Нижогородцы вели по ходу встерчи и упустили победу в концовке, пропустив на 89-й и 90-й минутах. Таким образом команда с 22 набранными очками осталась на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу.

Отметим, речь идет о плакатах, посвященных бывшему главному тренеру "Пари НН" Алексею Шпилевскому, который был уволен в конце апреля. Его пост в клубе занял Вадим Гаранин.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится