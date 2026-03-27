Агент Самошникова прокомментировал участие защитника в матче "Спартака" после отсутствия

- Конечно, мы рады, что наконец-то Илья восстанавливается. Ждём, когда он уже сможет выйти в официальной игре — ещё больше будем рады.
Он этого заслуживает. Самошников прошёл через колоссальный труд, преграды. Сейчас ему надо вернуться поскорее на поле, но тут решат тренер и медицинский штаб, - приводит слова агента "Чемпионат".
Ранее стало известно, что Илья Самошников сыграл за московский "Спартак" в товарищеском матче со второй командой красно-белых. Напомним, что во время зимней паузы стало известно о травме защитника - с того времени он не выходил на футбольное поле.
Самошников присоединился к красно-белым летом 2025 года - "Локомотив" получил за футболиста 3,7 миллионов евро. Всего защитник провел за "Спартак" во всех турнирах пять матчей и отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Контракт 28-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года.