Овчинников объяснил, почему Слуцкий по его мнению является лучшим тренером

- Ваши слова: "Для меня Слуцкий как тренер — number one". В чем?
- Организация тренировочного процесса. Глубокое понимание футбола. Умение донести до игроков, что нужно делать на поле. Впечатлило, насколько четко у него все отлажено. Никаких шараханий, - цитирует Овчинникова "СЭ".
Леонид Слуцкий был главным тренером "Уралана", "Москвы", самарских "Крыльев Советов", ЦСКА, сборной России, английского "Халл Сити", голландского "Витесса", казанского "Рубина". На данный момент он возглавляет китайский "Шанхай Шэньхуа".
Под его руководством китайский клуб дважды становился обладателем Суперкубка страны, а также серебряным призером чемпионата Китая.