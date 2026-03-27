Овчинников объяснил, почему Слуцкий по его мнению является лучшим тренером

Экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников объяснил, почему Леонид Слуцкий является лучшим тренером по его мнению.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Овчинникова, Слуцкий хорошо организовывает тренировочный процесс, глубоко понимает футбол.

- Ваши слова: "Для меня Слуцкий как тренер — number one". В чем?
- Организация тренировочного процесса. Глубокое понимание футбола. Умение донести до игроков, что нужно делать на поле. Впечатлило, насколько четко у него все отлажено. Никаких шараханий, - цитирует Овчинникова "СЭ".

Леонид Слуцкий был главным тренером "Уралана", "Москвы", самарских "Крыльев Советов", ЦСКА, сборной России, английского "Халл Сити", голландского "Витесса", казанского "Рубина". На данный момент он возглавляет китайский "Шанхай Шэньхуа".

Под его руководством китайский клуб дважды становился обладателем Суперкубка страны, а также серебряным призером чемпионата Китая.

