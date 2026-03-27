Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:30
НикарагуаНе начат

Игрок "Зенита": Петербург - столица российского футбола

Футболист "Зенита" Ваня Дркушич заявил, что Санкт-Петербург является столицей российского футбола.
Футболист заявил, что любит "Зенит" и является его болельщиком.

"Да, Петербург - столица российского футбола. Посмотрите на последние годы, сколько раз подряд "Зенит" становился чемпионом.
Конечно, у ЦСКА, "Спартака", "Динамо" тоже много болельщиков, традиций, истории. Но я игрок "Зенита", болельщик "Зенита", - сказал Дркушич Legalbet.

На данный момент подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков в 22 матчах. Всего за свою историю петербургский "Зенит" 10 раз становился чемпионом России, 5 раз выигрывал Кубок России и 9 раз - Суперкубок России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится