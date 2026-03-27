Игрок "Зенита": Петербург - столица российского футбола

"Да, Петербург - столица российского футбола. Посмотрите на последние годы, сколько раз подряд "Зенит" становился чемпионом.Конечно, у ЦСКА, "Спартака", "Динамо" тоже много болельщиков, традиций, истории. Но я игрок "Зенита", болельщик "Зенита", - сказал Дркушич Legalbet.
На данный момент подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков в 22 матчах. Всего за свою историю петербургский "Зенит" 10 раз становился чемпионом России, 5 раз выигрывал Кубок России и 9 раз - Суперкубок России.