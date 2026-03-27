Кавазашвили: Никарагуа еще можем победить, но с малийцами будет сложно

"Футбол очень специфический вид спорта. Никогда нельзя быть уверенным, потому что в игре может быть все.
Но я думаю, что Никарагуа мы еще можем победить, но с малийцами будет сложно", - сказал Кавазашвили "Матч ТВ".
Сегодня, 27 марта, на стадионе "Ozon Арена" состоится товарищеский матч между сборными России и Никарагуа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
31 марта подопечные Валерия Карпина сыграют против Мали. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Начало - в 20:00 по московскому времени.