Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
19:30
НефтехимикНе начат

"Зенит" получил все деньги по трансферу нападающего в клуб АПЛ - источник

"Зенит" получил все выплаты от "Сандерленда" за Вильсона Изидора.
Фото: ФК "Зенит"
Английский клуб полностью закрыл финансовые обязательства по трансферу нападающего.

Как передаёт Legalbet, сначала петербуржцы получили 750 тыс. за аренду игрока, после чего "Сандерленд" выплатил ещё 6 млн частями. Также в сделку входили бонусы.

Изидор окончательно стал игроком английской команды зимой 2025 года. По итогам прошлого сезона он помог клубу выйти в АПЛ.

В текущем сезоне форвард провёл 30 матчей и забил четыре мяча.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp

Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится