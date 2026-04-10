Английский клуб полностью закрыл финансовые обязательства по трансферу нападающего.
Как передаёт Legalbet, сначала петербуржцы получили 750 тыс. за аренду игрока, после чего "Сандерленд" выплатил ещё 6 млн частями. Также в сделку входили бонусы.
Изидор окончательно стал игроком английской команды зимой 2025 года. По итогам прошлого сезона он помог клубу выйти в АПЛ.
В текущем сезоне форвард провёл 30 матчей и забил четыре мяча.
"Зенит" получил все деньги по трансферу нападающего в клуб АПЛ - источник
