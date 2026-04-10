Зобнин: извинимся, если как-то задели фанатов "Виража"

- Так получилось географически, что мы праздновали победу напротив "Виража". Вся команда побежала к Илюхе и Крису радоваться.
Если как-то задели фанатов, то мы извиняемся. Мы об этом вообще не думали. Хотели просто порадоваться командой, - цитирует Зобнина "Чемпионат".
В полуфинале Пути регионов Кубка России московский "Спартак" одержал выездную победу над петербургским "Зенитом" со счетом 0:0 (7:6 - пен.). После финального свистка между футболистами случилась потасовка - сообщалось, что болельщики петербуржцев бросали в игроков красно-белых бутылки.
В финале нижней сетки турнира команде Хуана Карседо предстоит сыграть с ЦСКА - напомним, что красно-синие являются действующими обладателями Кубка России.