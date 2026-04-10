Капитан "Спартака" прокомментировал промах Барко с пенальти в матче с "Зенитом"

Капитан московского "Спартака" Роман Зобнин высказался о промахе Эсекьеля Барко с пенальти в матче Кубка России с "Зенитом".
По словам Зобнина, команда поддержала Барко, ведь у всех случаются ошибки.

- Барко мы поддержали. Со всеми бывает. Людям свойственно ошибаться.

Я в прошлый раз говорил про судью. У всех бывают ошибки, ничего страшного. Мы все одна команда, поддерживаем. Главное — не опускать руки, - цитирует Зобнина "Чемпионат".

В полуфинале Пути регионов Кубка России московский "Спартак" одержал выездную победу над петербургским "Зенитом" со счетом 0:0 (7:6 - пен.). В первом тайме красно-белые получили право на исполнение одиннадцатиметрового удара - Эсекьель Барко пробил по центру ворот и не смог переиграть Евгения Латышонка.

В финале нижней сетки турнира команде Хуана Карседо предстоит сыграть с ЦСКА за выход в Суперфинал Кубка России. Напомним, что красно-синие являются действующими обладателями трофея.

