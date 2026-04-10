Глебов ответил, выбирается ли ЦСКА из черной полосы

- Наверное, сейчас что-то говорить будет неправильно, потому что если мы сейчас проиграем два матча, скажут, что мы опять в яме.
Надо просто побеждать и все доказывать делом, а не словами, потому что до рестарта чемпионата было много слов, интервью, когда все были нацелены на чемпионство, но случилось то, что случилось, - цитирует Глебова "Матч ТВ".
В 23 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал выездную победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 2:1. Также команда Фабио Челестини прошла в финал Пути регионов Кубка России, одержав победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 5:2. В финале нижней сетки турнира красно-синие сыграют с московским "Спартаком".
По итогам 23 сыгранных туров "армейцы" располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 42 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на десять баллов.