Матчи Скрыть

Футболист "Ротора" - о судействе в матче с "Акроном": не знаю, как таких людей допускают до футбола

Защитник "Ротора" Максим Храмцов высказался о судействе во втором стыковом матче с "Акроном".
Фото: ФК "Акрон"
По словам Храмцова, он не понимает отмену второго забитого мяча и считает арбитра преступником.

- Отмену первого гола я понять еще могу, но вот со вторым… Судья просто преступник, не знаю, как таких людей допускают до футбола.

Это не в первый раз, я много с ним пересекался на поле. Не лучшие впечатления о его работе, - приводит слова Храмцова "Матч ТВ".

Напомним, что волгоградский "Ротор" по итогам сезона-2025/26 занял четвертое место в турнирной таблице Первой Лиги и сыграл в стыковых матчах с тольяттинским "Акроном", расположившимся на 13 строчке в таблице Российской Премьер-Лиги.

В ответной встрече главный арбитр отменил второй забитый мяч волгоградцев из-за фола в атаке, тольяттинцы одержали победу в противостоянии с общим счетом 2:1 и сохранили место в РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится