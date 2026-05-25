Футболист "Ротора" - о судействе в матче с "Акроном": не знаю, как таких людей допускают до футбола

- Отмену первого гола я понять еще могу, но вот со вторым… Судья просто преступник, не знаю, как таких людей допускают до футбола.
Это не в первый раз, я много с ним пересекался на поле. Не лучшие впечатления о его работе, - приводит слова Храмцова "Матч ТВ".
Напомним, что волгоградский "Ротор" по итогам сезона-2025/26 занял четвертое место в турнирной таблице Первой Лиги и сыграл в стыковых матчах с тольяттинским "Акроном", расположившимся на 13 строчке в таблице Российской Премьер-Лиги.
В ответной встрече главный арбитр отменил второй забитый мяч волгоградцев из-за фола в атаке, тольяттинцы одержали победу в противостоянии с общим счетом 2:1 и сохранили место в РПЛ.