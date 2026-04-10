Семак рассказал, кто является главным соперником "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался в преддверии матча 24 тура РПЛ с "Краснодаром".
По словам Семака, за последние три года "Краснодар" стал главным соперником для "Зенита".

- Есть соперники, которые традиционно являются принципиальными.
"Краснодар" последние три сезона наш главный соперник. Понимаем, что это важная игра, против сильной команды.

Но определённой подготовки к конкретному матчу у нас нет, - цитирует Семака "Чемпионат".

В 24 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" сыграет на домашнем стадионе с "Краснодаром" - встреча состоится в воскресенье, 12 апреля, в 19:30 по московскому времени.

По итогам 23 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 52 набранными очками, петербуржцы располагаются на второй строчке с 51 баллом в своем активе. Напомним, что южане являются действующими чемпионами России, а петербуржцами - серебряными призерами чемпионата страны.

