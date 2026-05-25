Гарсия: Карседо можно назвать лучшим тренером сезона

Форвард "Спартака" Ливай Гарсия оценил работу наставника красно-белых Хуана Карседо.
- Карседо — это топ-тренер. Хуан Карлос привёл нас к трофею, так что его можно назвать лучшим тренером сезона.

Что он изменил? Мы стали играть лучше: есть ментальность победителя. Мы играем фантастически, - цитирует Гарсию Metaratings.

Хуан Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в январе текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе". Под его руководством столичный клуб занял четвертое место в Российской Премьер-Лиге, а также завоевал Кубок России, одержав победу в Суперфинале турнира над "Краснодаром".

