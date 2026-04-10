Сёмин выделил тройку самых талантливых молодых игроков России

"Сейчас у нас есть три молодых игрока, которым я желаю двигаться только вперёд, — это Батраков, Глебов и Кисляк. Троица талантов, но дальше всё зависит от них и их отношения к футболу.
Их менталитет должен подсказывать им каждый день делать больше, чем просит тренер, быть жадным до побед", — отметил Сёмин в беседе со "Спорт-Экспрессом".
В сезоне 2025/2026 Алексей Батраков на данный момент провёл 30 матчей, забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Батракова в 25 млн евро.
На счету Матвея Кисляка — 35 игр, 7 голов и 8 ассистов. По данным Transfermarkt, игрок стоит 20 млн евро. Кирилл Глебов на данный момент провёл 30 встреч, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается в 10 млн евро.