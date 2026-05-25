По данным источника, нападающий "Кайсериспора" Денис Макаров заинтересовал клубы первой восьмерки РПЛ. Сообщается, что интерес к нему проявляют два московских клуба и два клуба не из столицы. Отмечается, что сам футболист хочет вернуться в Россию.
Макаров покинул московское "Динамо" и перебрался в Турцию в январе этого года, подписав контракт с клубом до конца июня.
В минувшем сезоне вингер сыграл за бело-голубых 12 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. В составе турецкой комады 28-летний россиянин провел 13 игр.
Источник: "Матч ТВ"
4 клуба РПЛ интересуются бывшим игроком "Динамо" Макаровым - источник
