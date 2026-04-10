"Ни о каком разочаровании нет и речи". Семак - об игроке "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался об игре вингера Андрея Мостового.
"Ни о каком разочаровании в Мостовом нет и речи. Ему сейчас сложно. На мой взгляд, сегодня он проигрывает конкуренцию. По его самоотдаче вопросов нет.

Состояние, в котором он сейчас находится, конечно, отражается на его игре. Но нужно продолжать работать, чтобы вернуть себе место", - сказал Семак.

Андрей Мостовой защищает цвета "Зенита" с лета 2019 года. Действующий контракт 28-летнего крайнего нападающего с петербургским клубом рассчитан до конца июня 2027-го и по согласию сторон может быть продлен еще на один год. В текущем сезоне вингер принял участие в 29 матчах за команду в РПЛ и Кубке России, в которых отметился 7 забитыми голами и 5 результативными передачами.

После рестарта чемпионата Мостовой сыграл всего в двух встречах Российской Премьер-Лиги и провел на поле суммарно 13 минут.

Источник: "Чемпионат"

