Черданцев оценил работу Карседо в "Спартаке"

"Что касается Карседо, то виден определенный вектор. Видно, что команда хочет делать на поле, есть важные перестановки, в частности - перемещение Литвинова в центр поля, где он неплохо взаимодействует с Умяровым. Плюс, значительно выше поднялся Барко", - сказал Черданцев "Матч ТВ".
Хуан Карлос Карседо был назначен главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 8 матчей, одержали 6 побед и потерпели 2 поражения во всех турнирах. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.