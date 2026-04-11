Российская премьер-лига

Крылья Советов
14:00
АхматНе начат
Рубин
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
Нижний НовгородНе начат

Чайка
15:00
ЕнисейНе начат
Черноморец
16:00
Спартак КостромаНе начат
Челябинск
17:00
СКА-ХабаровскНе начат

Черданцев оценил работу Карседо в "Спартаке"

Комментатор Георгий Черданцев высказался о главном тренере "Спартака" Хуане Карлосе Карседо.
Георгий Черданцев заявил, что Хуан Карлос Карседо сделал важные перестановки в "Спартаке".

"Что касается Карседо, то виден определенный вектор. Видно, что команда хочет делать на поле, есть важные перестановки, в частности - перемещение Литвинова в центр поля, где он неплохо взаимодействует с Умяровым. Плюс, значительно выше поднялся Барко", - сказал Черданцев "Матч ТВ".

Хуан Карлос Карседо был назначен главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 8 матчей, одержали 6 побед и потерпели 2 поражения во всех турнирах. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.

