Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
14:00
АхматНе начат
Рубин
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
15:00
ЕнисейНе начат
Черноморец
16:00
Спартак КостромаНе начат
Челябинск
17:00
СКА-ХабаровскНе начат

Экс-тренер "Спартака": на поле не ощущается, что Зобнин лидер

Бывший тренер "Спартака" Андрей Чернышов высказался об игроке клуба Романе Зобнине.
Фото: ФК "Спартак"
Российский специалист заявил, что Роман Зобнин может быть лидером команды в раздевалке.

"На поле действительно не ощущается, что Зобнин лидер, ведущий за собой. Но Зобнин - капитан команды. Внутри он действительно может быть лидером.
Он объединяет футболистов и тренеров. Никто не может знать, какая это фигура в раздевалке", - сказал Чернышов Legalbet.

Роман Зобнин выступает в составе московского "Спартака" с начала июля 2016 года. В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 27 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится