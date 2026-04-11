Экс-тренер "Спартака": на поле не ощущается, что Зобнин лидер

"На поле действительно не ощущается, что Зобнин лидер, ведущий за собой. Но Зобнин - капитан команды. Внутри он действительно может быть лидером.Он объединяет футболистов и тренеров. Никто не может знать, какая это фигура в раздевалке", - сказал Чернышов Legalbet.
Роман Зобнин выступает в составе московского "Спартака" с начала июля 2016 года. В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 27 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года.