Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
14:00
СочиНе начат
Ростов
16:30
СпартакНе начат
Локомотив
16:30
Динамо МхНе начат
Зенит
19:30
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
13:00
УфаНе начат
Волга Ул
15:00
ШинникНе начат
Торпедо
16:30
Арсенал ТулаНе начат
Ротор
17:00
СоколНе начат

Шишкин оценил перспективы "Локомотива" в борьбе за чемпионство

Роман Шишкин оценил перспективы "Локомотива" в борьбе за чемпионство по итогам текущего сезона.
Фото: ФК "Локомотив"
Экс-игрок железнодорожников отметил, что команда демонстрирует отрезками конкурентоспособный футбол, однако для стабильной борьбы за первое место пока не хватает глубины состава.

- Для борьбы за чемпионство "Локомотиву" нужны качественные легионеры и длинная скамейка. Пока "Локо" рано бороться за чемпионство. Отрезками создаётся впечатление, что команда на это способна. Но игровых ресурсов для этого пока нет, - цитирует Шишкина Metaratings.ru.

После 23 сыгранных матчей "Локомотив" набрал 44 очка, что позволяет команде занимать третью строчку в таблице, уступая лидирующему "Краснодару" на восемь баллов.

В рамках следующего тура железнодорожники проведут домашнюю встречу с махачкалинским "Динамо". Игра запланирована на 12 апреля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится