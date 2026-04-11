Шишкин оценил перспективы "Локомотива" в борьбе за чемпионство

- Для борьбы за чемпионство "Локомотиву" нужны качественные легионеры и длинная скамейка. Пока "Локо" рано бороться за чемпионство. Отрезками создаётся впечатление, что команда на это способна. Но игровых ресурсов для этого пока нет, - цитирует Шишкина Metaratings.ru.
После 23 сыгранных матчей "Локомотив" набрал 44 очка, что позволяет команде занимать третью строчку в таблице, уступая лидирующему "Краснодару" на восемь баллов.
В рамках следующего тура железнодорожники проведут домашнюю встречу с махачкалинским "Динамо". Игра запланирована на 12 апреля.