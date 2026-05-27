По информации источника, "Зенит" интересуется вратарем "Крыльев Советов" Сергеем Песьяковым.
Сообщается, что в клубе на Неве считают 37-летнего футболиста подходящей кандидатурой на роль третьего - опытного голкипера, который заменит завершившего карьеру Михаила Кержакова, будет помогать в раздевалке и делиться опытом с другими вратарями.
Песьяков присоединился к самарцам летом 2024 года на правах свободного агента. Его контракт с клубом истекает в июне. В минувшем сезоне игрок провел за команду 30 матчей в РПЛ, в которых пропустил 49 мячей и 6 раз отыграл на ноль.
Источник: Legalbet
"Зенит" может подписать голкипера "Крыльев Советов"
37-летний вратарь самарцев может продолжить карьеру в новом клубе.
