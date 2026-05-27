Как утверждает источник, сегодня, 27 мая, Александр Сторожук подпишет контракт с "Торпедо". Сообщается, что стороны согласовали все детали, контракт специалиста с московским клубом будет рассчитан на два года.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Сторожук прилетал в столицу на переговоры.
Последним клубом в карьере 44-летнего тренера был грозненский "Ахмат", который он возглавлял с июня по август 2025 года.
Источник: "Чемпионат"
"Торпедо" согласовало двухлетний контракт с новым главным тренером - источник
Московский клуб определился с приемником Олега Кононова.
Фото: ФК "Ахмат"