"Торпедо" согласовало двухлетний контракт с новым главным тренером - источник

Московский клуб определился с приемником Олега Кононова.
Фото: ФК "Ахмат"
Как утверждает источник, сегодня, 27 мая, Александр Сторожук подпишет контракт с "Торпедо". Сообщается, что стороны согласовали все детали, контракт специалиста с московским клубом будет рассчитан на два года.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Сторожук прилетал в столицу на переговоры.

Последним клубом в карьере 44-летнего тренера был грозненский "Ахмат", который он возглавлял с июня по август 2025 года.

Источник: "Чемпионат"

