Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", интерес к нападающему "Ахмата" проявляют сразу несколько команд РПЛ. Среди претендентов на 23-летнего форварда называются "Краснодар" и московский "Локомотив".
Казахстанский футболист перебрался в грозненский клуб летом 2024 года из "Актобе". Его действующий контракт с "Ахматом" рассчитан до середины 2028 года.
В прошедшем сезоне Самородов принял участие в 34 матчах во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.
Самородов привлёк внимание топ-клубов РПЛ - источник
Максим Самородов может сменить клуб уже этим летом.
Фото: ФК "Ахмат"