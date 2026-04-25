Ростов
0 - 1
Оренбург
Крылья Советов
2 - 0
Локомотив
Рубин
0 - 0
ЦСКА

Спартак Кострома
1 - 1
Арсенал Тула

Гурцкая - о Батракове: "Порту" может перепродать его за 40-50 млн евро

Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил возможный трансфер полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в "Порту".
Фото: ФК "Локомотив"
Он предположил, что португальский клуб может рассматривать россиянина как инвестиционный актив с перспективой перепродажи.

- Если они увидят потенциал для дальнейшей продажи, могут взять его примерно за 16 миллионов евро и затем перепродать уже за 40–50. Всё будет зависеть от того, как он проявит себя, - заявил Гурцкая в эфире YouTube-канала "Это футбол, брат!".

Ранее сообщалось, что интерес к 20-летнему хавбеку также проявляет "ПСЖ".

В текущем сезоне Батраков провёл 25 матчей в чемпионате России, отметившись 13 голами и восемью результативными передачами. Его рыночная стоимость оценивается примерно в 25 миллионов евро.

