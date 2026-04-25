"ПСЖ" разгромил "Анже", Сафонов сыграл на ноль

"ПСЖ" уверенно обыграл "Анже" в матче 31-го тура Лиги 1.

Фото: Getty Images

Парижане на выезде добились победы со счётом 3:0. Уже на 8-й минуте Ли Кан Ин вывел гостей вперёд, перед перерывом Сенни Маюлу увеличил преимущество, а во втором тайме Лукас Бералдо установил окончательный счёт.



На 74-й минуте "ПСЖ" остался в меньшинстве - вторую жёлтую карточку получил Гонсалу Рамуш.



Российский вратарь Матвей Сафонов провёл полный матч и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

