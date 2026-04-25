Российская премьер-лига

Ростов
0 - 1
ОренбургЗавершен
Крылья Советов
2 - 0
ЛокомотивЗавершен
Рубин
0 - 0
ЦСКАЗавершен

Спартак Кострома
1 - 1
Арсенал ТулаЗавершен

"Рубин" и ЦСКА не смогли выявить победителя

В матче 27-го тура чемпионата России "Рубин" и ЦСКА поделили очки.
Фото: ПФК ЦСКА
Встреча завершилась без забитых голов - 0:0.

После этого тура казанский клуб довёл свой актив до 39 очков и остался на седьмой позиции. ЦСКА с 45 баллами занимает шестое место в таблице.

Чемпионат России. 27 тур

"Рубин": Ставер, Тесленко, Вуячич, Лобов (Мальдонадо, 46), Рожков (Нижегородов, 87), Арройо (Кабутов, 80), Сааведра, Грипши (Безруков, 64), Ходжа, Сиве (Шабанхаджай, 64), Даку.

ЦСКА: Тороп, Жоао Виктор, Мойзес (Козлов, 72), Данилов, Круговой, Баринов, Матеус Алвес (Кисляк, 46), Обляков, Попович (Матеус Рейс, 66), Кармо (Лусиано, 46), Мусаев.

Предупреждения: Вуячич, 5, Лобов, 27, Данилов, 51, Лусиано, 62, Сааведра, 86.

