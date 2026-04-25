"Рубин" и ЦСКА не смогли выявить победителя

Встреча завершилась без забитых голов - 0:0.
После этого тура казанский клуб довёл свой актив до 39 очков и остался на седьмой позиции. ЦСКА с 45 баллами занимает шестое место в таблице.
Чемпионат России. 27 тур
"Рубин": Ставер, Тесленко, Вуячич, Лобов (Мальдонадо, 46), Рожков (Нижегородов, 87), Арройо (Кабутов, 80), Сааведра, Грипши (Безруков, 64), Ходжа, Сиве (Шабанхаджай, 64), Даку.
ЦСКА: Тороп, Жоао Виктор, Мойзес (Козлов, 72), Данилов, Круговой, Баринов, Матеус Алвес (Кисляк, 46), Обляков, Попович (Матеус Рейс, 66), Кармо (Лусиано, 46), Мусаев.
Предупреждения: Вуячич, 5, Лобов, 27, Данилов, 51, Лусиано, 62, Сааведра, 86.