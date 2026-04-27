В "Локомотиве" оценили Батракова в 20 миллионов евро

Смотря сколько стоит хороший игрок из английской или испанской лиги. Наверное, меньше 20 миллионов евро такой игрок не стоит. Вот и нужно не меньше 20 миллионов евро за Батракова, чтобы вместо него приобрести хорошего игрока", - сказал Филатов.
Алексей Батраков - воспитанник академии московского "Локомотива". За основную команду атакующий полузащитник полноценно выступает второй сезон. В текущем чемпионате России хавбек забил 13 голов и отдал 9 результативных передач в 26 матчах. Также на его счету 4+2 по системе гол плюс пас в 8 играх нынешнего розыгрыша Кубка России. После 27 сыгранных туров Батраков делит второе место в бомбардирской гонке РПЛ.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что за игроком, которому летом исполнится 21 год, пристально следит французский "ПСЖ".
