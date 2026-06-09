Канчельскис: пускай Барко едет домой, это правильное решение

"Пускай Барко возвращается на родину, это правильное решение. Ребят, ну сколько я уже об этом говорю? Пускай Барко едет домой, играет лучше там.Зачем ему бороться за третье-четвёртое место в "Спартаке", как они делают уже на протяжении 10 лет? А в Аргентине Барко сыграет, там появятся варианты, будут предложения из Европы", - сказал Канчельскис Metaratings.
Эсекьель Барко выступает в составе московского "Спартака" с конца июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 37 матчей, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Соглашение с аргентинским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Индепендьенте" заинтересовано в покупке Барко. Полузащитник играл за клуб с 2016 по 2018 год.