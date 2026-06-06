Согласно документам, которые оказались в распоряжении "Матч ТВ", российские клубы и сборные по-прежнему отсутствуют в списках команд, допущенных к соревнованиям под эгидой организации.
Таким образом, ограничения, введённые в отношении российского футбола в феврале 2022 года, продолжают действовать. Напомним, тогда УЕФА совместно с ФИФА отстранили российские клубы и национальные команды от международных турниров на неопределённый срок.
В связи с этим представители России не смогут принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
УЕФА принял решение по российским клубам
Исполком УЕФА утвердил состав участников еврокубковых турниров на сезон-2026/27.
Фото: ФК "Зенит"